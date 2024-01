Saage tuttavaks: saarmas, tamm, kägu ja teised meie looduse tänavused tipud

Aasta looma saarma kõne­isik on Remek Meel. Ta on seda karvast osavat ujujat, kes kütib põhiliselt kalu, konni ja muid väikseid vee-elukaid, oma loodusfilmidessegi jäädvustanud. Saarma käekäigust rääkides rõhutas ta, et kui meie vooluveekogudel ja järvedel käib käsi hästi, on ka saarmal hea elada.