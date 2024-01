Tartumaal hukkus last bussile saatnud vanem naine

Sulg lisas, et kuigi sõidutee oli seal kaetud asfaltkattega, oli see sündmuskohal jäine ja väga libe.

Õnnetuspaiga lähistel elav kohalik mees, kes enda nime avaldada ei soovinud, rääkis, et külast teisel pool maanteed olev bussipeatus on Tamsa kohalikke juba aastaid muretsema pannud. «Aastaid on räägitud, et siia tuleb tänavavalgustus, kuid seni pole keegi muret tõsiselt võtnud. Lapsed käivad peatusest hommikuti koolibussi peale, äkki nüüd tuleb otsustajatel mõistus pähe,» lausus juhtunust šokeeritud mees.