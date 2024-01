Jäätmejaamad võtavad vanu jõulukuuski tasuta vastu

Jaanuaris saab kuuse tasuta ära viia Tartu linna jäätmejaamadesse Selli 19 ja Jaama 72c ning 2.–21. jaanuarini selleks paigaldatud kogumiskonteineritesse Selli 19 parklas, Turusilla läheduses asuvas Paju tänav T1 parklas ja Mõisavahe 75 parklas. Konteineritesse palutakse panna ainult jõulukuuski ning kuna kokku kogutud kuused purustatakse ja saadud hakkpuitu kasutatakse Tartu linnas kogutud biojäätmete komposteerimisel Aardlapalu platsil, on oluline, et need oleksid ilma jõulukaunistusteta.