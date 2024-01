Kella 12.30 paiku teatas Ridango, et piletimüük on taas korras. «Ridango kõrvaldas tänahommikuse tehnilise tõrke ning praeguseks on ühistranspordi piletite müük pilet.ee portaalides taastatud. Ka Elroni piletite müük on taastatud,» selgitas Ridango tegevjuht Jaanus Erlemann.