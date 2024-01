Politseinikel tuli käia kodudes lähisuhtevägivalla pärast

«Nagu vabadel päevadel ikka, toimus ohtrast alkoholitarvitamisest ajendatud sündmusi – olid mõned kaklused ning tabasime alkoholi tarvitanud inimesi autorooli tagant –, nii et kokkuvõttes ei erinenud see aastavahetus tavalisest nädalavahetusest,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk. «Kurvaks teeb meele see, et 31. detsembril pidi politsei käima kaheksas kodus lähisuhtevägivalla juhtumite pärast.»