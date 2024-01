Pilakalendri tegelane Mati Unt saanuks 1. jaanuaril 80-aastaseks

«Ühiselamu mõjub metafüüsiliselt. Kõledad ruumid on omavahel salapärasel kombel ühendatud, nii et alatasa võib keegi kusagilt ilmuda, sünnipäevapeost mõneks ajaks osa võtta ja siis taas kuhugi kaduda. Köetakse ahjudega. Sõbrad kingivad Matile väikse grillahju, et noorpaar saaks end selle paistel soojendada. Lii on hästi vaikne. Mati tundub õnnelik – keskealine mees, kui ta satub tublisti noorema kaaslannaga olmeraskuste keskele, elab oma noorust taas täiuslikult üle.» (Lk 277.)