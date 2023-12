Rongid vähendavad uuest aastast kiirust, et ei korduks Külitses juhtunu

Viimasel ajal on vähemalt kahel korral juhtunud, et raudteed ületavat autojuhti rongi lähenemisest hoiatav süsteem pole töötanud ning selle tagajärg on olnud kokkupõrge. Kuni pole selge, mis süsteemis tõrkeid põhjustab, kehtestatakse kiiruspiirangud Elroni reisirongidele Tartu, Narva ja Valga suuna teatud ülesõidukohtadel.