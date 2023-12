Tartu ülikooli kliinikumi kirurgid Jaak Lehtsaar ja Taavi Põdramägi said patsientidelt koormakõrguse tänu

Kirurg Taavi Põdramägi ütles, et tema märkamine on siiski vaid jäämäe veepealse osa märkamine.

Doktor Taavi Põdramägigi hindab head tagasisidet kõrgelt.

Pahaloomulise kasvaja korral on tänapäeval võimalused terveneda head, aga rõhutada tuleb sedagi, et patsiendid ise saavad ravi ja jälgimise ajal enda heaks väga palju ära teha. Taavi Põdramägi lisas, et tema märkamine on siiski vaid jäämäe veepealse osa märkamine.

Kus asub kaalukam osa?

«Tänapäevast vähiravi ei ole võimalik teha arstil üksinda,» ütles ta. «See, et mina kirurgilise onkoloogina saaksin tööd hästi teha, on võimalik ainult tänu väga tugevale meeskonnale. Põhiline osa meie meeskonnast on vee piirist allpool, ei paista välja, aga ma tean, et see on olemas.»

Doktor Põdramägi peab silmas kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia õdesid, põetajaid, füsioterapeute, kes kannavad põhilist koormat, et patsient paraneks ja saaks koju võimalikult heas seisundis ning jääks saadud kogemusega rahule.

«Viimase paari aastaga on lisandunud meeskonda palju onkoloogia ja kirurgia huviga noori õdesid, kes on jäänud meie osakonda tööle vaatamata sellele, et paljud siinsed patsiendid on vanad, lisaks pahaloomulisele kasvajale ka kaasuvate haigustega. Ning et operatsioonijärgne paranemine võtab aega, et esineb tüsistusi. Patsientide tagasisides on alati mainitud ka meie tublisid õdesid ja põetajaid, keda tänan nüüd mina.»

Doktor Põdramägi osutab veel sellele, et viimastel aastatel on kirurgilises onkoloogias tehtud uuendusi, mistõttu on operatsioonid läinud keerulisemaks, kestavad kauem ning nõuavad niisuguseid instrumente ja vahendeid, millest vanasti keegi kuulnudki ei olnud. See on juba pigem reegel kui erand, et onkoloogilised operatsioonid tavalise tööpäeva sisse ei mahu. Aga sõltumata kellaajast töötavad nurisemata kõik, kirurgi ei jäeta kunagi üksinda ning alati leitakse teenistustest juurde kõik vahendeid, mida iganes vaja.

Niisiis ei hoia doktor Taavi Põdramägigi tänusõnu kokku. «Tänan kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakonna kolleege, kes on olnud alati väga toetavad, lasknud mul areneda, paljude uuendustega kaasa tulnud, pole mind kordagi hätta jätnud,» ütles ta.