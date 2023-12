Aastavahetusel on kombeks tina valada ja selle järgi tulevaseks aastaks ennustusi teha. 90-aastane ajakirjanik Stepan Karja kirjutab mõttest, et Ukraina võitlejad võiksid Vene purustatud lahingutehnikast tina koukida ja sellega õnne valada. Ühtlasi meenutab ta teise maailmasõja eelset seto laste tegevust tina hankimisel, millest ta on kirjutanud oma värskeimas romaanis.