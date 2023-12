Vana polikliinik läheb lõpuks üürnike kätte ja alles siis müüki

Gildi 8 hoones tegutsenud perearstikeskus kolis 2021. aasta sügisel Raatuse tänaval asuvasse uude tervisekeskusesse. Sellest ajast saadik on Tartu linnale kuuluv hoone seisnud tühjana. Esiti oli linnavalitsusel plaan sinna rajada äriinkubaator, kuid selleks ei õnnestunud saada välisrahastust.

Nüüd, 2023. aasta lõpus otsustas linnavalitsus, et annab maja viieks aastaks üürile. 2028. aastal on plaan see ära müüa ning kasutada müügist saadavat raha südalinna kultuurikeskuse (Süku) rajamiseks.