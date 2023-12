AJALUGU ⟩ Sõbrakeskuse seinad mäletavad tapale toodud loomade kisa

Täna, 29. detsembril 120 aastat tagasi, vana kalendri järgi 16. detsembril 1903, avati Tartu linna tapamaja. Selle peahoone on praegu tuntud kui Sõbrakeskus. 18. detsembril 1903 kirjutas Postimees, et juba paari päevaga on näha: ettevõtte avamine on toonud lihaärisse suure pöörde.