Luulutused murravad asjalikkuse rutiini

«Täna» on välja mõeldud selleks, et need, kes kodus võtavad ajalehe postkastist välja või ostavad poest-kioskist, saaksid esiküljelt vaadata, millised üritused sel päeval neid ees ootavad. Suuresti on need sellised üritused, millest osavõtuks ei ole tarvis piletit osta.