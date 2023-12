Kõigepealt vormisid lõppevat spordiaastat kergejõustiku maailmameistrivõistlused. Märkimisväärseks tegi suursündmuse see, et kuuest Eesti koondislasest kolm on seotud Tartuga: maratoonar Tiidrek Nurme, tõkkesprinter Rasmus Mägi ja kümnevõistleja Karel Tilga treenivad just ülikoolilinnas. Kaks viimast rõõmustasid meid MMil parimate tulemustega.