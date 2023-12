Aasta tegu Tartus on maja, kus alla ei anta

Hanna on haiglalaps. See tähendab, et temale ja ta vanematele on Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinik, mille tartlased tänavu aasta teoks hääletasid, olnud teine kodu algusest peale. Hanna tuli siia ilma raske neerupuudlikkusega ja on olnud elu esimestest päevadest dialüüsravil. Seda kuni tänavuse aasta maini, mil ta sai uue neeru isalt. Operatsioon leidis aset Soomes, kuna Tartus nii väikestele patsientidele siirdamisi ei tehta, ja kõik läks kenasti.

Hanna emal Marilil on lastehaigla roosat värvi vana maja ja pikad kuud intensiivravipalatis hästi meeles. Päris algul see nii ei olnud, aga nüüd Hanna haiglaskäike enam ei karda. Elab vapralt üle kõik proovivõtmised, ravimite manustamised ja ülikeerukad protseduurid. See on tema argipäev.

Hanna emale meeldib öelda, et kui oled kaelani poris, siis ei saa ju nina norgu lasta. Niisugune on ka Hanna.

Lastekliinikule nurgakivi panekul olid Hanna ja ta ema samuti kohal. Palju räägiti noortest patsientidest ja meditsiinipersonalist, kellele uut maja ehitama hakati. Hanna ema leiab nüüd, et uut ja hubast lastekliinikut oli tegelikult hädasti vaja ka vanematele. Et nende tuju üleval püsiks, et olmelised pisiasjad ei häiriks ning et nad oma lapse elu ja tervise eest võideldes alla ei annaks.

Hanna sai nii nimegi. Tema haigus ilmnes juba väga varakult, ema kuuendal raseduskuul. Ema ja isa aga otsustasid, et nad ei anna alla. Ei anna alla – see kõlabki nagu Hanna!