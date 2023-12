Aastavahetusel liiguvad bussid öösel tihemini

Liinidele nr 21 ja 22 on lisatud väljumisi võrreldes tavapärase pühapäevase sõidugraafikuga. Ööliinide bussid väljuvad lisaks tavapärasele pühapäevasele sõidugraafikule kesklinna piirkonnast tihemini.

Liini nr 21 bussid väljuvad Soola peatusest I liinile jäävaid peatuseid teenindama lisaks veel kolmel korral: kell 5.41, 7.03 ja 8.36.

Liini nr 22 bussid väljuvad Kesklinna peatusest II liinile jäävaid peatuseid teenindama lisaks veel kolmel korral: kell 6.35, 7.45 ja 8.53.

29. detsembril alates kella 7 kuni 2. jaanuari õhtu kella 21ni sõidavad mitmed kesklinna läbivad linnaliinibussid ajutistel marsruutidel, kuna Vabaduse puiestee on aastavahetuse programmi tõttu suletud.

Bussiliini nr 6 ajutine teekond kesklinnast väljuval suunal on Rahu sild – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad Vabaduse pst, Raeplatsi ja Palmihoone peatus. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum.

Siseneval suunal on bussi marsruut Lai – Vabadussild – Vene ring – Narva mnt – Rahu sild. Palmihoone ajutine peatus paigaldatakse Laiale tänavale (botaanikaaia juurde). Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliini nr 7 ajutine teekond on Rahu sild – Narva mnt ja vastupidi. Väljuval suunal jäävad läbimata Vabaduse pst, Raeplatsi ja Vabadussilla peatus. Asenduspeatusena kasutatakse Linnamuuseumi peatust.

Siseneval suunal jäävad läbimata Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone asenduspeatus on Vene peatus ja Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliini nr 13 ajutine teekond on Rahu sild – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad Vabaduse pst, Raeplatsi ja Palmihoone peatus. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum.

Kesklinna siseneval suunal on bussi marsruut Kroonuaia – Kroonuaia sild – Sauna - Vene ring – Narva mnt – Rahu sild. Siseneval suunal jäävad läbimata Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone asenduspeatus on Vene ja Raeplatsi asenduspeatus on Atlantise peatus.

Bussiliini nr 22 ajutine teekond on Raatuse – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad peatused: Atlantis, Vabaduse pst, Raeplats, Palmihoone. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Atlantise, Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum.

Bussiliini nr 21 ajutine teekond on Jakobi – Lai – Vabadussild – Vene ring – Narva mnt – Fortuuna. Läbimata jäävad Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone ajutine peatus paigaldatakse Laiale tänavale (botaanikaaia juurde). Bussiliin peatub Vene ja Atlantise peatuses.