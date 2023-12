Lapsed vajusid läbi jõejää

Teade laekus pärastlõunal kella poole kolme ajal. Teataja selgitas, et Jõgeva linnas Pedja jõe silla juures on kolm last jääl, kes püüavad jalgadega jääd lõhkuda. Jää puruneski ning 7- ja 9-aastased poisid vajusidki läbi kaldajää.