Aasta viimane päev võib kaasa tuua külmemat ilma

Ööl vastu reedet on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi ja vihma. Kohati võib tuisata. On jäidet. Mandril puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd pöördub Lõuna-Eestis edelasse 5-12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul lõuna- ja edelatuul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist nelja soojakraadini.

Reedel on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul on paiguti puhangud 13 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini.

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini.

Laupäeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis ka lund ning õhtu poole tuiskab. Puhub lõunakaare tuul 2-8, pärastlõunal on mandri põhjaosas kirdetuult 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini.

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm, hommikul mandri kirdeosas selgineb. Paljudes kohtades sajab lund, põhjarannikul tuiskab. Enne keskööd tuleb lõunapoolsetes maakondades ka vähest lörtsi ja vihma. Tuul pöördub kõikjal kirdesse ja põhja 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 1-7, Kirde-Eestis 8-13 kraadi.

Pühapäeval on pilves ilm, ida pool on paiguti selgimisi. Kohati sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 3-9, õhtul tugevneb saartel kagutuul 7-13 m/s. Külma on Lääne-Eestis 1-6, Ida-Eestis 6-11, Ida-Virumaal kuni 15 kraadi.