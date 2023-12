Vanemuise aastalõpuballile pääseb veel vaid tantsupiletiga

Vanemuise teatri traditsioonilise aastalõpuballini on jäänud veel pool nädalat, kuid pileteid sinna on saada veel vaid mõnikümmend. Kes veel soovib ballil osaleda, sellel tuleb arvestada tõsiasjaga, et viimased saadaolevad piletid on nii-öelda tantsupiletid, ehk istumiseks teatrihoones enam ruumi pole.