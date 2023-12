Autovabaduse puiestee tuleb aastavahetuseks taas Tartusse

Vabaduse puiestee sulgemise ajal saab ümbersõiduks kasutada Rahu silda, Narva maanteed ja Vabadussilda. Poe tänavale on juurde- ja väljapääs Ülikooli tänava kaudu. Taksode ja turismibusside ajutine peatus on Vabaduse puiesteel (Magistri tn parkla vastas). Mõlemale transpordiliigile luuakse kolm kohta. Uueturu ja Kaarsilla foorid lülitatakse vilkuvale režiimile.

Busside ajutised teekonnad

Buss nr 6 kesklinnast välja viival suunal: Rahu sild – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad Vabaduse pst, Raeplatsi ja Palmihoone peatus. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum

Buss nr 6 linna sisse tooval suunal: Lai – Vabadussild – Vene ring – Narva mnt – Rahu sild. Palmihoone ajutine peatus on Laial tänaval botaanikaaia juures. Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Buss nr 7: Rahu sild – Narva mnt ja vastupidi. Linnast välja viival suunal jäävad läbimata Vabaduse pst, Raeplatsi ja Vabadussilla peatus. Asenduspeatus on Linnamuuseumi peatus. Linna sisse tooval suunal jäävad läbimata Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone asenduspeatus on Vene peatus ja Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Buss nr 13: Rahu sild – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad Vabaduse pst, Raeplatsi ja Palmihoone peatus. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum.

Kesklinna sisse tooval suunal on bussi marsruut Kroonuaia – Kroonuaia sild – Sauna - Vene ring – Narva mnt – Rahu sild, läbimata jäävad Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone asenduspeatus on Vene ja Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Buss nr 22: Raatuse – Narva mnt – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata peatused: Atlantis, Vabaduse pst, Raeplats, Palmihoone. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Atlantise, Vabaduse pst ja Raeplatsi asenduspeatus on Linnamuuseum.

Buss nr 21: Jakobi – Lai – Vabadussild – Vene ring – Narva mnt – Fortuuna. Läbimata jäävad Palmihoone ja Raeplatsi peatus. Palmihoone ajutine peatus on Laial tänaval botaanikaaia juures. Buss peatub Vene ja Atlantise peatuses.

Allikas: Tartu linnavalitsus