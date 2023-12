Jaan Einasto võttis sõjapakku minnes kaasa tähetorni kalendrite numbrid

Tartu observatooriumis Tõraveres tuli esitlusele äsja trükivalgust näinud pidulik juubeliväljaanne, mille esikaanele on kirjutatud C aastakäik (100. aastakäik). Tabelitele lisaks on samade kaante vahel kalendrilisa. Selles on artiklid, mille autorid on vahendanud huvilistele teadlaste tegevust, kuid on muudki asjalikku lugemist.