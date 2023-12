Stepan Karja: külmetusest aina kõhklevas kõneviisis

Aastakümneid järjepanu leian sügistalvise perioodi algul ajakirjandusest sedastuse: madal välistemperatuur ei tee haigeks lapsi ega täiskasvanuid. Ülemiste hingamisteede kerge häire, nii-öelda külmetushaigus, on iseparanev tõbi. Sügistalvist nohu, köha või kurguvalu nimetatakse rahvasuus külmetuseks, kuid haigusnähte ei põhjusta külmetamine, vaid mitmesugused viirused. Viirused levivad meie keskkonnas aasta ringi, kuid enamasti suureneb haigestumine sügisel ning haiguste kõrgperiood on talvekuudel. Nii on aastast aastasse, ajalehtedes ja ajakirjades.