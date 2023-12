Saan kindlalt öelda, et nõustun mõnede kodanike arvamusega, mille järgi võiks erootikat reklaamivad autod tänavatelt eemaldada. Jah, see reklaam on maitsetu ja kultuuripealinna sobimatu.

Linnapea Urmas Klaas väitis, et nende reklaamautode kohta tuleb linnavalitsusse palju kaebusi. Sellega põhjendab ta linna ettepanekut kehtestada uus reklaamikeeld. Tegelikult ei väljenda need kaebused objektiivsel viisil elanikke arvamust. Ühiskonnas on tava, et kui midagi ei meeldi, siis hakkame kaebama, aga kui oleme rahul või meil on ükskõik, ei tee me midagi.