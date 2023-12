Ühistransport muutub tööealistele uuel aastal tasuliseks

«Ühistransport peab vastama inimeste ootustele, mitte vastupidi. Selleks, et pakkuda autodele ühistranspordi kujul tõsiseltvõetavat alternatiivi, on vaja nüüdisajastada Eesti maakondlikku ühistranspordisüsteemi. Arusaadavalt nõuab see ka investeeringuid,» rääkis regionaalminister Madis Kallas.

«Riigile on oluline, et piletihinnad oleksid tööealistele inimestele õiglased ja jõukohased, et nad ei loobuks rongi ja bussiga sõitmisest.»

Üksikpilet hakkab maksma 1,50 eurot, kui kasutada sõidu- või ühiskaarti, millele on raha laaditud (e-pilet). Kui bussijuhilt osta, on sama pileti hind 2 eurot. Bussijuhilt saab pileti osta kõikjal sularahaga, mõnel pool ka pangakaardiga. Kuupileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot.

«Pileteid osta ja raha sõidukaardile kanda saab veebilehel pilet.ee,» lausus regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas. «Samuti on võimalik osta pileteid bussijuhilt ja edasimüüjatelt. Täpsemat infot saab küsida ühistranspordikeskustest.»

E-pilet kehtib poolteist tundi sõidukaardi valideerimise hetkest. Sõitjal on õigus pileti kehtivuse ajal ümber istuda teisele maakonnaliinile, mida korraldab Ida-Viru, Jõgevamaa, Järvamaa, Kagu, Tartumaa, Valgamaa või Viljandimaa ühistranspordikeskus või Hiiumaa või Saaremaa vallavalitsus.

«Ka ümber istudes peab sõitja sõidukaardi valideerima, aga tasu sõidukaardilt maha ei lähe, kui e-pileti esimesest valideerimisest ei ole veel möödunud poolteist tundi,» selgitas Ruubas.