Politsei pühi täitis taas perevägivald

Olenemata libedatest teedest suuremaid õnnetusi ei olnud. «Muidugi on politsei pühade ajal suurendatud jõududega väljas liiklust rahustamas,» lausus Tehvan. Ta lisas, et pühad on rahulik aeg ning seda rahu ei tasu liikluses kiirustamisega rikkuda.

Tehvani sõnul on pühade ajal eriti oluline märgata inimesi enda ümber. «Pühad on ikkagi märkamise aeg ja kui inimesed näevad või kuulevad näiteks naabrite juures, et keegi võib olla ohus ja abi vajada, siis tuleks sellest kindlasti hädaabinumbril 112 teada anda,» rääkis ta. «Igaühe heaolu on oluline ja selline hädasolija märkamine võib kellegi elu päästa.