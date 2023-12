Lõuna-Eesti maanteed võivad paiguti olla libedad

Jõulupühade eel Lõuna-Eestisse suundujail ja teistel selle kandi autojuhtidel tasub täna sõites jääda ettevaatlikuks, sest varahommikul on suuremad maanteed peamiselt soolaniisked kuid Lõuna-Eestis võib sõiduradade vahel olla ka lund. Kõrvalmaanteed ning väiksemad teed võivad olla libedad ja lumised. Teetemperatuurid on miinuses ja märgadel ning niisketel teedel on libeduse oht. Õhutemperatuur on -2..+2 kraadi.