Lähipäevad toovad juurde pakast ja lund.        

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Mandril pöördub tuul läänekaarde ja puhub 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, saartel puhub loode- ja läänetuul 5–12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 3–9, sisemaal kohati kuni 12 kraadi, rannikul tuleb paiguti -2 kuni +1 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 4–10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi, rannikul tuleb paiguti kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Hommiku poole jõuab saartele uus lumesajuala ja levib edasi mandrile. Mitmel pool tuiskab. Tuul pöördub läänekaarest kagusse ja tugevneb hommikuks 4–11, saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on 2–8, sisemaal kohati kuni 10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab, saartel tuleb sekka ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärastlõunal saartelt alates pöördub tuul põhja ja loodesse. Külma on 1–5 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +1 kraadi.