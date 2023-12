Tähtvere spordipargis saab praegu suusatada suuresti tänu kunstlumele, sest looduslikku lund on seal rajameistri sõnul vähe alles.

Tartu ja Tartumaa suusaradadel jätkus nädal tagasi lund küllaga, aga pikk sula on oma töö teinud ja paar rada on kasutusest väljas. Paremini on vastu pannud kunstlumega rajad, lund jagub ka maratonirajale.