Turusild ja selle ümbrus sai uue valgustuse

Uue valgustuse disaineri Argun Paragamyani sõnul on Turusillal valgustus lahendatud mikroleedmoodulitega käsipuudes. «Selline lahendus tagab nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele piisava ja ühtlase valguse. Samas on leedtuled dünaamilised ja võimaldavad muuta nii valgustustihedust kui ka -temperatuuri. Silla samba valgustamiseks on paigaldatud uued värve kuvavad prožektorid, mis võimaldavad samba arhitektuuri esile tuua ja seda maamärgina kuvada,» selgitas disainer.