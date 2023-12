Tartu kultuuritöötajate palk tõuseb riikliku tasemeni

Kultuurivaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnul alustati Tartu linnaraamatukogu, mänguasjamuuseumi ja linnamuuseumi töötajaid esindava ametiühinguga läbirääkimisi 2022. aastal, kuid siis kokkulepet kollektiivlepingu allkirjastamiseks ei saavutatud. «Linnavalitsus jätkas läbirääkimisi selle nimel, et jõuda riikliku kultuuritöötaja palgataseme miinimumini. Võib öelda, et oleme liikunud järk-järgult õiges suunas. Kui 2023. aastaks kehtestati palga miinimummääraks 1400 eurot, mis tegi palgatõusuks 16,4 protsenti, siis riiklikule tasemele jõudmiseks on 2024. aastaks kavandatud tõus 14 protsenti. On sümboolne, et jõuame riiklikule tasemele just kultuuripealinna aastal,» ütles Kaplinski.