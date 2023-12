Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse juht Piret Mitt märkis, et ehkki haiglas on külastused lubatud, tuleb seal maski kanda. Haigena tuleb haiglat, töökohta ja jõulupidusid aga vältida.

Käes on sügistalvine hingamisteede viirushaiguste hooaeg. Tulemas on aga jõulupühad ja -peod, kus inimesed puutuvad omavahel tavalisest rohkem kokku, ning sellepärast on uuel aastal oodata taas viirushaigustesse nakatumise kasvu.