Juhtkiri ⟩ Parem tükk maailmast

Maailm on liigestest lahti, tõdeb tänases jõululehes ka tartlasest president Alar Karis – nii on, sellest ei saa üle ega ümber. «Sa ei tea isegi, mis homme saab. Ettevõtja ei tea, inimene ei tea, see tekitab ebakindlust, pead kogu aeg jälgima, kas saad hakkama, kas homme läheb ka nii hästi kui täna,» nendib ta.