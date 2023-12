Eili Arula: lükkaks mõne peo uue aasta varna

On igati loogiline, et ettevalmistus jõuludeks algab nädalaid enne pühi. Arusaadavalt on tarvis mõelda, mida ja kellele kinkida, mida jõululauale panna, otsustada, kas minna külla või jääda koju. On muidugi ka neid, kes kinke ei vaheta ning eelistavad selle asemel teha annetusi või niisama lähedastega koos pühadeaega veeta. Maitse asi.