Siiri Laidla: kirjude käpikute soojus

Mõeldes sellele, kuis me esivanemad toime tulid, tekib nende vastu harras aukartus. Mu isakodu asus kesk Alutaguse metsi. Mitut puhku viidi mind sinna suvitama, talvitama mitte kunagi. Seega võin üksnes kujutleda, kuidas möödusid vanaema ja vanaisa napi päevavalgusega talvepäevad. Igavleda polnud mahti. Ikka tuli loomad talitada, rajad lumest lahti lükata, pliidi- ja ahjupuud tuppa tassida. Ahi kütta, teevett keeta, pudulojustele joogivett soojendada. Vanaisa oli kange metsa- ja jahimees. Vanaemale meeldis aga sokke-kindaid kududa. See oskus oli tal sõrmedesse kinnitunud, suurt valgust polnud vajagi. Arvan, et ta kudus väikse krabiseva häälega transistorraadio seltsis.