Olümpiavõitja Julia Beljajeva teine kodu asub seal, kus on relvad ning mänguasjad

Turu tänava spordihoone saal, kus olümpiavõitja Julia Beljajeva on treeninud aastaid, on koduseks saanud ka tema pooleteise aasta vanusele tütrele Oliviale. Teda ootavad seal mänguasjad, kuid samuti teab tüdruk juba seda, mis on vehklemises torge.Margus Ansu

Foto: Margus Ansu