Kunstnikest abikaasad Sasha ja Masha jagavad kodu Žuliku ja Voldemortiga

Sashal ja Mashal on mitu nime. Graafikadisainer, raamatuillustraator ja koomiksikunstnik Masha on tegelikult Maria Kanatova, kuid näiteks internetis saab otsida tema teoste ja tegevuse kohta teavet nimega Lambaliha. Nõnda signeerib ta ka oma töid, millest omajagu on olnud näitustel.