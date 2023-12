«Tegelikult polnud mul üldse mõtet kuhugi kolida, vaid rentisin auto, millega Prantsusmaal ja Põhja-Hispaanias ringi sõites tegin pilte ning postitasin neid sotsiaalmeediasse,» meenutas ta. «Facebookis kirjutas üks Hiiumaalt pärit ja Portugalis elav Jaanus, et ta on kõigis neis kohtades käinud, ning märkis, et ma võiks tulla tema kodukülla ja sinna endale kodu ehitada.»