Robert Jürjendali ja Tõnu Õnnepalu kooritsükkel «Seitse valgusluike» kõlab Tartu Jaani kirikus

Teos «Seitse valgusluike» on kirjutatud kammerkoorile Collegium Musicale, kes selle nüüd ka neil kontsertidel ette kannab. Dirigent on Endrik Üksvärav ja klaveril Raun Juurikas.

Helilooja Robert Jürjendal on öelnud, et Õnnepalu luuletused on meeleolult muutlikud nagu Eesti loodus, pakkudes ruumi luuletekstides peituvatele sisekaemustele ja kohati valuliselt hapratele kujunditele. «Teos räägib inimesest, tema maailmatunnetusest ja soovidest, sekka imekaunid looduspildid ja unistused, meie igapäevased igatsused, mis on justkui käeulatuses, aga siiski kättesaamatud,» kirjeldas ta.