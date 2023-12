Galerii ⟩ Linnavalitsuse ja Pauluse kiriku jõululõunast sai osa ligi tuhat tartlast

Neljapäeva pärastlõunal olid einelauas ka Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ning EELK Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Õpetajad tõdesid, et tasuta jõululõunat on tartlastele väga tarvis, sest aja jooksul ei ole lõunal käijate hulk muutunud.

«Oleme tänulikud Tartu linnavalitsusele, sest näeme, et jõululõuna on paljudele meeli ülendav ja vajalik,» märkis Joel Luhamets.

Ta arvas, et säärast tasuta lõunat võiks pakkuda isegi tihemini. «Kindlasti võiks olla üks selline tasuta lõunaeine jagamine millalgi talvel, arvan, et paslik aeg selleks oleks vabariigi aastapäeva eelne aeg,» sõnas Joel Luhamets. «Talvel on inimestel ikka väljaminekud suuremad, kommunaalarvedki on siis kõrgemad.»