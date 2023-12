Aastanäitus tekitas juba enne avamist kunstnike hulgas pahameelt

Tartu kunstielu lahutamatuks osaks saanud aastanäitus on seekord põhjustanud kunstnike hulgas juba enne avamist – see on reede õhtul – kohati teravat mõttevahetust. Põhjuseks on asjaolu, et väljapanekusse on jäetud võtmata tavatult paljude töid. Suure pahameele tekkimist ennustas juba mais kunstnik Hando Tamm.