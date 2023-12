Kunstnikud Lemme Haldre ja Sirje Piir sättisid maale varjundite kaupa seintele

Lemme Haldre on lastearst, pereterapeut ja psühholoog. Kunstniku kutsumusest ei ole ta samuti pääsenud ja temagi on suure osa oma kunstiharidusest saanud Konrad Mägi ateljee maalistuudios Heldur Viirese käe all.

Abstraktsete piltide loojailt võiks ju küsida, kas nad ka päriselt joonistada või otse natuurist maalida oskavad.

Lemme Haldre vastab, et joonistamisoskus, krokiid ja portreed ning looduses maalimine on kõige alus. Nii treenib kunstnik end vorme ja värve nägema, ilma nende oskusteta ei sünni midagi.

Lemme Haldre sõnul võimaldab maalimine leida ka kunstnikul sisemist tasakaalu. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Viimasel ajal näib Lemme Haldrele, et ta on aina rohkem ja rohkem kunsti poole kaldu, psühhoterapeut on ta ju kõigepealt. Aga psühholoogiastki leiab lõppematut ainest maalimiseks.

Ühe maali ees seistes hakkab Lemme Haldre rääkima hoopis muust. Et kuidas ta elas kaasa tudengisatelliidi ESTCube-2 saatusele. Teise töö ees ütleb, et see oli ta unenägu, pildil linnud, allkirjaks «Linnu uni». Ning kolmanda ees tuleb juttu pattudest. Et milliseid tegusid inimesed üldse pattudeks peavad ja miks on mõni patt magus. Seinal on pilt «Roosa patt».

«Kunstil on minu elus tõesti väga eriline roll,» sõnab Lemme Haldre lõpuks. «Varju ja valguse vahekordi uurides avastad ju ammendamatuid kooslusi. See on mäng, millest kunagi ei tüdine.»

Lemme Haldre (vasakul) ja Sirje Piir oma maalide ees, mida ühendab pealkiri «Värvivarjundid». Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Omicumi näituste organiseerija bioloog Sulev Kuuse sõnul jäävad pildid seintele 21. jaanarini. Näitust saab näha tööajal, esmaspäevast reedeni majas, mis asub aadressil Riia 23b.

Aatriumis käib aga taas ka Ukrainasse varjevõrkude sõlmimise töö, kuna julm sõda kestab ja talv on tubasteks töödeks õige aeg.