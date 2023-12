Aastaraamatu koostanud ja toimetanud Marge Rennit ja Arvi Haak on sissejuhatusse märkinud, et väidetavalt on linnaelanike suremus ajaloos peaaegu alati ületanud sündimuse, mistõttu oli linnade püsima jäämiseks rahvastiku juurdevool hädavajalik. Sellest lähtuvad Tartu linnaajaloo muuseumide nüüdse aastaraamatu kaks keskset teemat: lahkumine teispoolsusse ja rahvastikuränded nii Tartusse kui ka siit eemale.