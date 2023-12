Toomemäelt ülikooli peahoone poole jalutajaid üllatab ootamatu liuväli

Kes juba Tartu linna kehva teehooldusega harjunud, see teab liikumiseks kõnnitee asemel lumist haljasala kasutada.

Tartu linnavalitsus oli pikka aega hädas lumega, mis kuidagi linnatänavaile ära mahtuda ei tahtnud. Nüüd, kui suurem osa lumest on sulanud, on tudengilinna tabanud järgmine häda – libedus varitseb liiklejaid mitmel pool linnas, eriti ohtlikuks on aga muutunud tee Toomemäelt ülikooli peahoone poole.