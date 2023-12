Tartu reovees leidus teistes linnades veel tundmatut narkootilist ainet

TAI teaduri sõnul on uute psühhoaktiivsete ainete leidudest probleemiseim just sünteetilise opioidi, protonitaseeni leid. «2023. aastal on üle poole narkootikumide üledooside surmadest seotud just protonitaseeni või metonitaseeni tarvitamisega. Samas tekitavad muret igasuguste uute psühhoaktiivsete ainete leiud reovees. Ühelt poolt näitab see uute ainete piisavalt laia tarvitamist piirkonnas, et aine üldse oleks tuvastatav reoveest. Teisalt on uute ainete tarvitamine alati riskantne tegevus, sest puudub tõenduspõhine teave nende lühi- ja pikaajalistest mõjudest inimese organismile,» sõnas Katri Abelo-Ollo. «Näiteks Tartus leitud 2-FDCK on ketamiini analoog, kus kloori rühm on asendatud fluoriga. Hiljutise aine tekkimise tõttu on ühendi farmakoloogilised eripärad enamasti ebaselged. Teada on vaid, et teatatud mõjud on sarnased selle algühendi ketamiiniga,» lisas TAI teadur.