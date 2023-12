Turu-uuring näitab: jõulude eel oleks tarvis sajajalgseid sigu

Tartu turuhoone Leopoldi lihaleti perenaine Maria Bodnarjuk ütles, et praetükki ei pea ostma vahetult enne pühi, väärt liha seisab õigesti hoiustades värskena julgelt pea nädal aega.Eili Arula

Kuigi nädala lõpus on jõululaupäev, ei olnud eile pärastlõunal Tartu turuhoones veel suurt tunglemist. Lihakauplejate hinnangul läheb seal mölluks ilmselt reedel, kuid müüjad tunnevad, et tänavu on ostjad varasemate pühadega võrreldes veidi tagasihoidlikumad.