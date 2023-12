Vambola Paavo: lendamine kui rahakülv

Hiljuti võisime lugeda Tartu järjekordsest katsest taaskäivitada siit lendamine. Lennuühendus Emajõe kaldalt on kui vahelduvvool, kord on ja siis kaob. Katsetusi on tehtud üle 20 aasta, ent need katsed on liiva jooksnud. Liinid on toiminud lühikest aega, parimal juhul mõne aasta. Lennatud on Riiga, Stockholmi, Tallinna ja Helsingisse, ent lendajaid on olnud siiski vähe. Tartu pole atraktiivne turismilinn või kuurort, kuhu tahetakse hulga kaupa tulla.