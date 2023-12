Anneli Kannus: Tartu linnaeelarve – õnn või õnnetus?

Eesti 200 ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks oli tervelt tosin nii tegevuskulude kui ka investeeringute kohta, need hõlmasid ka kulude ümbertõstmist. Meie hinnangul tuleks näiteks mõned investeeringud edasi lükata, ja mõelge – ühe investeeringu edasilükkamise soovis olimegi linnavalitsusega sama meelt.

Samuti tegime ettepaneku peatada linnapea ja abilinnapeade palgatõus ning lõpetada priiskamine ehk autohüvitise maksmine. Autohüvitis 400 eurot kuus ühele linnavalitsuse liikmele, millele lisandub erisoodustusmaks – siin on ju selge kokkuhoiukoht. Komisjoni arutelus aga leiti, et «sõidupäevikut on väga keeruline pidada», mis meile tundub tõeliselt naeruväärne põhjendus.