Jaanus Kriisk: hommikuvõimlemine, eduka päeva eeldus!

Inimese ainuke ja kõige kindlam tööandja on tema korras ning hästi toimiv keha. Ta on meie tähtsaim ja ka kõige truum abimees, kui me tema eest hästi hoolitseme. Väga tihti inimene hooldab ja korrastab täpselt ning õigel ajal kõike enda ümber, välja arvatud oma keha. Ja kui siis keha valutama hakkab või lausa osaliselt töö lõpetab, reageerime ja remondime, aga meeles peab pidama, et päris korda ei saa ta enam algsel kujul kunagi. Seega püüame teda korras hoida kogu aeg ja aasta ringi.