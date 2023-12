Prügifirma sulges haiguste pärast Tartus klienditeeninduse

Eesti Keskkonnateenuste Tartu klienditeenindus on suletud olnud juba mitu päeva. Seda seetõttu, et kuna klienditeenindajad puutuvad kokku paljude inimestega, on kollektiivi tabanud koroonasse ning ehk ka grippi haigestumiste laine, selgitas Eesti Keskkonnateenuste lõunaregiooni juht Mart Laidmets. Nii napib klienditeeninduses töötajaid, et tavapärase graafiku järgi töötada.