Vanemuise teatri parkla asemele kerkib neljakorruseline hoone

Ruumikitsikus pitsitab teatrit juba aastakümneid, nentis Vanemuise juht Aivar Mäe. 1967. aastal ehitatud teatrihoone nägi ette, et prooviruumid peaksid olema kontserdisaalis. Et 1998. aastal läks uuendatud kontserdisaal aga Eesti Kontserdi käsutusse, siis ei saanud teatriorkester neid ruume enam proovideks kasutada.

Teatriorkester harjutab praegu balletisaalis, mis on vaid neli meetrit kõrge. «See ruum on orkestriproovideks väike, helinivoo on liialt kõrge, proove on seal keeruline teha,» selgitas Aivar Mäe. Ta lisas, et enamikus projektides peaks koos orkestriga proove tegema ka koor, kuid praegu prooviruumi kaks suurt kollektiivi ära ei mahu.