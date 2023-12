Andres Jaeger: veel totrustest ja rahakülvist

Eelmise nädala Tartu Postimehest (TPM, 13.12) leidsin koguni kaks artiklit, mis viitavad linnavõimu totrustele ja raharaiskamisplaanidele. Esimese artikli «rahakülvist» kirjutab seal tartlane Erle Nõmm, kes meenutab Raatuse tänava linnupesa­installatsiooni kohta abilinnapea öeldut, et «Linnutee» ja linnupeleti sihtrühmad erinevad ning et 60 000 eurot maksnud linnula on ajutine ehitis ja tuleb 1. mail 2025 teisaldada. Ta lõpetab oma artikli sõnadega: «Kui raha ja mõistus teineteisest väga kaugele lasta, siis elame varsti kilplaste riigis. Tartu astub mehiste sammudega esirinnas.»